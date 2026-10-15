"Застряг в Осло на два дні": українцю на кріслі колісному відмовили в посадці на рейс Ryanair

Українець з інвалідністю I групи не зміг вилетіти з Осло рейсом Ryanair. За словами чоловіка, під час реєстрації виникли проблеми з перевезенням крісла колісного. Йому довелося купити новий квиток і чекати на наступний рейс два дні.
РБК-Україна розповідає про деталі інциденту.
Богдан Волошин два роки перебував у Норвегії під тимчасовим захистом. Коли чоловік збирався повернутися додому, він не зміг сісти на запланований рейс з аеропорту Осло. За його словами, проблема виникла через те, що під час бронювання квитка не вказали його крісло колісне.
"Компанія Ryanair залишила людину з інвалідністю першої групи в аеропорту Гардермуен на два дні. Проблема виникла, коли виявилося, що моє крісло колісне не було вказано у проїзних документах через недбалість персоналу "Kiwi" — компанії, через яку я придбав квиток", — розповідає чоловік.
За словами Богдана, до Осло він прилетів авіакомпанією SAS. Тоді жодних проблем із транспортуванням крісла колісного не виникло.
"Однак представники Ryanair в аеропорту Осло влаштували скандал. Вимагали додаткову плату за реєстрацію, хоча я вже зареєструвався сам, витративши 400 крон, але це нічого не змінило. Тому рейс FR7101 вилетів без мене. У результаті я, людина з інвалідністю І групи, яка пересувається на кріслі колісному, опинився в ситуації, як герой фільму "Термінал" (фільм про чоловіка, який через проблеми з документами застряг в аеропорту й не міг ані в'їхати до США, ані повернутися додому, - Ред.), — каже Волошин.
Чоловік був змушений придбати новий квиток і чекати на наступний рейс.
"Досі не можу вирішити проблему з поверненням коштів за квиток і відшкодування усіх витрат за проживання в готелі. Маю намір подати скаргу щодо такого дискримінаційного ставлення до людини з інвалідністю. До мене ставилися, як до багажу", — додав Богдан.
Чоловік визнає, що не до кінця розібрався із правилами бронювання квитків. Однак навіть після онлайн-реєстрації, за його словами, працівники Ryanair не допомогли йому потрапити на борт і запропонували пройти до літака пішки, хоча він не може ходити.
РБК-Україна звернулося до Kiwi із проханням роз'яснити ситуацію з Богданом Волошиним. У компанії повідомили, що в бронюванні не було запиту на спеціальну допомогу або надання крісла колісного.
"У системі відсутня інформація про необхідну допомогу, яку ми могли б передати авіакомпанії. Для бронювань, оформлених через Kiwi, запит на спеціальну допомогу має внести пасажир або його представник у розділі "Мої подорожі" — "Спеціальна допомога". Ми можемо передати авіакомпанії лише той запит, який уже внесено до системи бронювання", — наголосили у Kiwi.
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РБК-Україна не вдалося отримати пряму відповідь Ryanair щодо ситуації з Богданом Волошиним. Однак у чаті підтримки компанії пояснили загальні правила перевезення пасажирів з інвалідністю.
"Маємо право відмовити в посадці пасажиру з інвалідністю лише в тих випадках, коли вимоги безпеки або розміри повітряного судна (чи конфігурація його дверей) роблять безпечне перевезення такого пасажира фізично неможливим. Згідно з нашими правилами, пасажири, які потребують допомоги, повинні подбати про її організацію щонайменше за 48 годин до вильоту. Якщо забезпечити безпечні умови перевезення неможливо, у перевезенні може бути відмовлено", — повідомили в чаті підтримки Ryanair.
На сайті Ryanair також опубліковані правила для пасажирів, які потребують спеціальної допомоги. Зокрема, компанія просить оформлювати відповідний запит не пізніше ніж за 48 годин до запланованого вильоту.
Видання готове опублікувати позицію Ryanair щодо ситуації з Богданом Волошиним.
Перш за все пасажирам потрібно детально ознайомитись із правилами авіакомпанії і дотримуватися їх:
Якщо пасажир не замовив спеціальну допомогу за 48 годин до вильоту, це не означає автоматичної відмови в обслуговуванні. Відповідальні служби мають докласти розумних зусиль, щоб організувати допомогу. Водночас можливість її надати залежить від обставин конкретного випадку.
Раніше ми писали про те, що торік ірландський лоукостер Ryanair відмовився від паперових квитків і повністю перейшов на електронні.
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