"Застряг в Осло на два дні": українцю на кріслі колісному відмовили в посадці на рейс Ryanair

Чому українець застряг в аеропорту Осло

Богдан Волошин два роки перебував у Норвегії під тимчасовим захистом. Коли чоловік збирався повернутися додому, він не зміг сісти на запланований рейс з аеропорту Осло. За його словами, проблема виникла через те, що під час бронювання квитка не вказали його крісло колісне.

"Компанія Ryanair залишила людину з інвалідністю першої групи в аеропорту Гардермуен на два дні. Проблема виникла, коли виявилося, що моє крісло колісне не було вказано у проїзних документах через недбалість персоналу "Kiwi" — компанії, через яку я придбав квиток", — розповідає чоловік.

За словами Богдана, до Осло він прилетів авіакомпанією SAS. Тоді жодних проблем із транспортуванням крісла колісного не виникло.

"Однак представники Ryanair в аеропорту Осло влаштували скандал. Вимагали додаткову плату за реєстрацію, хоча я вже зареєструвався сам, витративши 400 крон, але це нічого не змінило. Тому рейс FR7101 вилетів без мене. У результаті я, людина з інвалідністю І групи, яка пересувається на кріслі колісному, опинився в ситуації, як герой фільму "Термінал" (фільм про чоловіка, який через проблеми з документами застряг в аеропорту й не міг ані в'їхати до США, ані повернутися додому, - Ред.), — каже Волошин.

Відмова у посадці на рейс Ryanair (скришот)

Чоловік був змушений придбати новий квиток і чекати на наступний рейс.

"Досі не можу вирішити проблему з поверненням коштів за квиток і відшкодування усіх витрат за проживання в готелі. Маю намір подати скаргу щодо такого дискримінаційного ставлення до людини з інвалідністю. До мене ставилися, як до багажу", — додав Богдан.

Чоловік визнає, що не до кінця розібрався із правилами бронювання квитків. Однак навіть після онлайн-реєстрації, за його словами, працівники Ryanair не допомогли йому потрапити на борт і запропонували пройти до літака пішки, хоча він не може ходити.

Що кажуть у Kiwi та Ryanair

РБК-Україна звернулося до Kiwi із проханням роз'яснити ситуацію з Богданом Волошиним. У компанії повідомили, що в бронюванні не було запиту на спеціальну допомогу або надання крісла колісного.

"У системі відсутня інформація про необхідну допомогу, яку ми могли б передати авіакомпанії. Для бронювань, оформлених через Kiwi, запит на спеціальну допомогу має внести пасажир або його представник у розділі "Мої подорожі" — "Спеціальна допомога". Ми можемо передати авіакомпанії лише той запит, який уже внесено до системи бронювання", — наголосили у Kiwi.

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РБК-Україна не вдалося отримати пряму відповідь Ryanair щодо ситуації з Богданом Волошиним. Однак у чаті підтримки компанії пояснили загальні правила перевезення пасажирів з інвалідністю.

"Маємо право відмовити в посадці пасажиру з інвалідністю лише в тих випадках, коли вимоги безпеки або розміри повітряного судна (чи конфігурація його дверей) роблять безпечне перевезення такого пасажира фізично неможливим. Згідно з нашими правилами, пасажири, які потребують допомоги, повинні подбати про її організацію щонайменше за 48 годин до вильоту. Якщо забезпечити безпечні умови перевезення неможливо, у перевезенні може бути відмовлено", — повідомили в чаті підтримки Ryanair.

Відповідь чат-боту Ryanair на запит РБК-Україна (скриншот)

На сайті Ryanair також опубліковані правила для пасажирів , які потребують спеціальної допомоги. Зокрема, компанія просить оформлювати відповідний запит не пізніше ніж за 48 годин до запланованого вильоту.

Видання готове опублікувати позицію Ryanair щодо ситуації з Богданом Волошиним.

Як пасажирам з інвалідністю уникнути подібних ситуацій

Перш за все пасажирам потрібно детально ознайомитись із правилами авіакомпанії і дотримуватися їх:

Замовте спеціальну допомогу заздалегідь, якщо це передбачено правилами. Повідомте авіакомпанію про свої потреби щонайменше за 48 годин до вильоту.

Повідомте авіакомпанію про свої потреби щонайменше за 48 годин до вильоту. Перевірте бронювання. Якщо купуєте квиток через посередника, переконайтеся, що він передав авіакомпанії запит на допомогу та перевезення крісла колісного - у квитку або листах-підтвердженнях має бути вказаний код спеціальних послуг для авіапасажирів.

Якщо купуєте квиток через посередника, переконайтеся, що він передав авіакомпанії запит на допомогу та перевезення крісла колісного - у квитку або листах-підтвердженнях має бути вказаний код спеціальних послуг для авіапасажирів. Збережіть підтвердження. Листування, номер бронювання та інші документи допоможуть довести, що ви повідомили про свої потреби.

Листування, номер бронювання та інші документи допоможуть довести, що ви повідомили про свої потреби. У разі відмови вимагайте пояснення. Попросіть письмово вказати причину, збережіть квитки та чеки за додаткові витрати.

Попросіть письмово вказати причину, збережіть квитки та чеки за додаткові витрати. Подайте скаргу. Зверніться до авіакомпанії та сервісу, через який придбали квиток. Якщо питання не вирішать, можна звернутися до компетентного органу з авіаційних питань.

Якщо пасажир не замовив спеціальну допомогу за 48 годин до вильоту, це не означає автоматичної відмови в обслуговуванні. Відповідальні служби мають докласти розумних зусиль, щоб організувати допомогу. Водночас можливість її надати залежить від обставин конкретного випадку.