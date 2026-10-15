"Застрял в Осло на два дня": украинцу на кресле колесном отказали в посадке на рейс Ryanair

Почему украинец застрял в аэропорту Осло

Богдан Волошин два года находился в Норвегии под временной защитой. Когда мужчина собирался вернуться домой, он не смог сесть на запланированный рейс из аэропорта Осло. По его словам, проблема возникла из-за того, что во время бронирования билета не указали его кресло колесное.

"Компания Ryanair оставила человека с инвалидностью первой группы в аэропорту Гардермуэн на два дня. Проблема возникла, когда оказалось, что мое колесное кресло не было указано в проездных документах из-за небрежности персонала "Kiwi" — компании, через которую я приобрел билет", — рассказывает мужчина.

По словам Богдана, в Осло он прилетел из города Кристиансанн авиакомпанией SAS. Тогда никаких проблем с транспортировкой кресла колесного не возникло.

"Однако представители Ryanair в аэропорту Осло устроили скандал. Требовали дополнительную плату за регистрацию, хотя я уже зарегистрировался сам, потратив 400 крон, но это ничего не изменило. Поэтому рейс FR7101 вылетел без меня. В результате я, человек с инвалидностью I группы, который передвигается на кресле колесном, оказался в ситуации, как герой фильма "Терминал" (фильм о мужчине, который из-за проблем с документами застрял в аэропорту и не мог ни въехать в США, ни вернуться домой, — Ред.), — говорит Волошин.

Отказ в посадке на рейс Ryanair (скришот)

Мужчина был вынужден приобрести новый билет и ждать следующего рейса.

"До сих пор не могу решить проблему с возвратом средств за билет и возмещение всех расходов на проживание в гостинице. Намерен подать жалобу относительно такого дискриминационного отношения к человеку с инвалидностью. Ко мне относились, как к багажу", — добавил Богдан.

Человек признает, что не до конца разобрался с правилами бронирования билетов. Однако даже после онлайн регистрации, по его словам, работники Ryanair не помогли ему попасть на борт и предложили пройти к самолету пешком, хотя он не может ходить.

Что говорят в Kiwi и Ryanair

РБК-Украина обратилась к Kiwi с просьбой разъяснить ситуацию с Богданом Волошиным. В компании сообщили, что в бронировании не было запроса на специальную помощь или предоставление колесного кресла.

"В системе отсутствует информация о необходимой помощи, которую мы могли бы передать авиакомпании. Для бронирований, оформленных через Kiwi, запрос на специальную помощь должен внести пассажир или его представитель в разделе "Мои путешествия" — "Специальная помощь". Мы можем передать авиакомпании только тот запрос, который уже внесен в систему бронирования", — отметили в Kiwi.

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РБК-Украина не удалось получить прямой ответ Ryanair на ситуацию с Богданом Волошиным. Однако в чате поддержки компании объяснили общие правила перевозки пассажиров с инвалидностью.

"Имеем право отказать в посадке пассажиру с инвалидностью только в тех случаях, когда требования безопасности или размеры воздушного судна (или конфигурация его дверей) делают безопасную перевозку такого пассажира физически невозможным. Согласно нашим правилам, пассажиры, нуждающиеся в помощи, должны позаботиться о ее организации по меньшей мере за 48 часов до вылета. Если обеспечить безопасные условия перевозки невозможно, в перевозке может быть отказано", — сообщили в чате поддержки Ryanair.

Ответ чат-бота Ryanair по запросу РБК-Украина (скриншот)

На сайте Ryanair также опубликованы правила для пассажиров , нуждающихся в специальной помощи. В частности, компания просит оформлять соответствующий запрос не позднее 48 часов до запланированного вылета.

Издание готово опубликовать позицию Ryanair по ситуации с Богданом Волошиным.

Как пассажирам с инвалидностью избежать подобных ситуаций

Прежде всего пассажирам нужно подробно ознакомиться с правилами авиакомпании и следовать им:

Закажите специальную помощь заранее, если это предусмотрено правилами. Сообщите авиакомпании о своих потребностях не менее 48 часов до вылета.

Сообщите авиакомпании о своих потребностях не менее 48 часов до вылета. Проверьте бронирование. Если покупаете билет через посредника, убедитесь, что он передал авиакомпании запрос на помощь и перевозку кресла колесного - в билете или письмах-подтверждениях должен быть указан код специальных услуг для авиапассажиров.

Если покупаете билет через посредника, убедитесь, что он передал авиакомпании запрос на помощь и перевозку кресла колесного - в билете или письмах-подтверждениях должен быть указан код специальных услуг для авиапассажиров. Сохраните подтверждение. Переписка, номер бронирования и другие документы помогут доказать, что вы сообщили о ваших потребностях.

Переписка, номер бронирования и другие документы помогут доказать, что вы сообщили о ваших потребностях. В случае отказа требуйте пояснения. Попросите в письменном виде указать причину, сохраните билеты и чеки за дополнительные расходы.

Попросите в письменном виде указать причину, сохраните билеты и чеки за дополнительные расходы. Подайте жалобу. Обратитесь в авиакомпанию и сервис, через который приобрели билет. Если вопрос не будет решен, можно обратиться в компетентный орган по авиационным вопросам.

Если пассажир не заказал специальную помощь за 48 часов до вылета, это не означает автоматического отказа в обслуживании. Ответственные службы должны приложить разумные усилия, чтобы организовать помощь. В то же время, возможность ее предоставить зависит от обстоятельств конкретного случая.