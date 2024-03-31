Застрелили з "Макарова" та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Мі-8

У лютому цього року в Іспанії вбили російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8 в рамках спецоперації ГУР. Його застрелили з пістолета "Макарова", а потім декілька разів переїхали автомобілем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними NYT, вбивць Кузьмінова було двоє. На місці злочину вони залишили гільзи від 9-міліметрових патронів до пістолета "Макарова". Ці гільзи, на думку NYT, є важливим доказом, оскільки такі патрони зазвичай використовують в країнах "колишнього комуністичного блоку".

Автомобіль, яким вбивці декілька разів переїхали тіло Кузьмінова, знайшли за кілька кілометрів від місця події. Машину спалили, застосувавши спеціальні засоби.

Фахівцям знадобився тиждень, щоб ідентифікувати марку та модель автомобіля та встановити, що його викрали за два дні до вбивства в місті Мурсія, яке знаходиться приблизно в годині їзди від місця злочину.

"Це було чітке повідомлення. Я вас знайду, я вас уб'ю, я вас переїду і принижу", - сказав NYT високопоставлений чиновник іспанської поліції, яка контролює розслідування вбивства.

Крім того, як з'ясувала NYT, росіянин виїхав з України в жовтні 2023 року. В Іспанії він оселився в місті Ла-Вільяхойоса на узбережжі Середземного моря. Кілери, за інформацією NYT, знайшли Кузьмінова після того, як він запросив свою колишню дівчину до себе в Іспанію.

"Це стало серйозною помилкою", - сказав один з українських чиновників, який також поговорив із NYT.