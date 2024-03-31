Застрелили из "Макарова" и переехали автомобилем: NYT рассказала детали убийства пилота Ми-8

В феврале этого года в Испании убили российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8 в рамках спецоперации ГУР. Его застрелили из пистолета "Макарова", а затем несколько раз переехали на автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным NYT, убийц Кузьминова было двое. На месте преступления они оставили гильзы от 9-миллиметровых патронов к пистолету "Макарова". Эти гильзы, по мнению NYT, являются важным доказательством, поскольку такие патроны обычно используются в странах "бывшего коммунистического блока".

Автомобиль, которым убийцы несколько раз переехали тело Кузьминова, нашли в нескольких километрах от места происшествия. Машину сожгли, применив специальные средства.

Специалистам понадобилась неделя, чтобы идентифицировать марку и модель автомобиля и установить, что его угнали за два дня до убийства в городе Мурсия, который находится примерно в часе езды от места преступления.

"Это было четкое сообщение. Я вас найду, я вас убью, я вас перееду и унижу", - сказал NYT высокопоставленный чиновник испанской полиции, контролирующей расследование убийства.

Кроме того, как выяснила NYT, россиянин уехал из Украины в октябре 2023 года. В Испании он поселился в городе Ла Вильяхойоса на побережье Средиземного моря. Киллеры, по информации NYT, обнаружили Кузьминова после того, как он пригласил свою бывшую девушку к себе в Испанию.

"Это стало серьезной ошибкой", - сказал один из украинских чиновников, также поговоривший с NYT.