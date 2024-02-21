ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Працювали "професіонали". ЗМІ розповіли подробиці вбивства пілота Мі-8 в Іспанії

Середа 21 лютого 2024 21:41
UA EN RU
Працювали "професіонали". ЗМІ розповіли подробиці вбивства пілота Мі-8 в Іспанії Фото: російський льотчик Максим Кузьмінов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну, був вбитий "професіоналами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EL ESPAÑOL.

Як пише видання, Кузьмінов був вбитий "професійною групою", яка стежила за ним в Аліканте. Вони слідкували за ним за допомогою камер спостереження.

Однак з початку місцева поліція розслідувала вбивство в Аліканте як зведення рахунків. Адже жертва отримала півдюжини куль на гаражній рампі житлового масиву. Пізніше автомобіль, на якому втекли вбивці був знайдений спаленим за кілька кілометрів від місця злочину, в містечку Ель Кампелло.

При цьому знайдені у загиблого документи не відповідали особі Кузьмінова, оскільки свідчили про те, що вони належали 33-річному громадянину України. Однак в ГУР підтвердили, що загиблий - це Кузьмінов.

Нагадаємо, 19 лютого в іспанських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що ще 13 лютого в муніципалітеті Вільяхойоса було знайдено тіло українця.

Пізніше в ГУР підтвердили, що загиблий - це льотчик з РФ Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну

Спецоперація "Синиця"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у мережі з'явилася інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.

Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова.

Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували.

Викрадений гелікоптер передали українським захисникам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Італія ГУР ГРУ
NEWS
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"