Для застосування потрібні десятиріччя. У чому суть історичного прориву вчених США в ядерному синтезі

Як підкреслює Міністерство енергетики США, реакція термоядерного синтезу досягла чистої енергії, тобто реакція генерувала більше енергії, ніж було витрачено для початку реакції.

"Це важливо. Попередні результати були рекордними, але вони ще не виробляли більше енергії, ніж витрачалося. Вперше на Землі вчені підтвердили, що експеримент з термоядерною енергією вивільнив більше енергії, ніж потрібно для початку, що підтверджує фізичну основу термоядерної енергії. Це призведе до того, що термоядерний синтез стане безпечним і стійким джерелом енергії в найближчому майбутньому", - повідомив Ендрю Холланд, генеральний директор галузевої торгової групи Fusion Industry Association.

Урядовці США назвали цю подію "визначним досягненням" та "віхою для майбутнього чистої енергії", а ключові експерти з ядерної фізики - пояснили інтерес до термоядерного синтезу як потенційного життєздатного джерела енергії на тлі занепокоєння з приводу зміни клімату та енергетичної безпеки.

Міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм заявила, що історичне досягнення в галузі ядерного синтезу, по суті, "відкрило абсолютно нове джерело чистої енергії".

"Вперше американські вчені виробили більше енергії від термоядерного синтезу, ніж лазерна енергія, яку вони використали для живлення експерименту, що призвело до чистого приросту енергії", - зауважила вона і підкреслила, що ядерний синтез може допомогти досягти потужностей з нульовим викидом вуглецю.

Вона згадала у коментарі CNN мету президента США Джо Байдена 10-річної давнини, коли йшлося про комерційний термоядерний реактор. І підкреслила, що приватний сектор дуже зацікавлений такими здобутками.

Проте директор Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса Кім Буділ зазначив, що ймовірно знадобляться десятиріччя, перш ніж енергія ядерного синтезу буде комерціалізована. Він уточнив, що вченим потрібно буде зібрати енергію, вироблену в результаті термоядерного синтезу, і передавати її в електромережу як електрику.

"Пройдуть роки, і, можливо, десятиліття, перш ніж термоядерний синтез зможе виробляти необмежену кількість чистої енергії, і вчені зможуть боротися зі зміною клімату. У той же час їм потрібно з’ясувати, як зрештою знизити вартість ядерного синтезу, щоб його можна було використовувати в комерційних цілях", - додав учений.