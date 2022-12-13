Для применения требуются десятилетия. В чем суть исторического прорыва США в ядерном синтезе

Как подчеркивает Министерство энергетики США, реакция термоядерного синтеза достигла чистой энергии, то есть реакция генерировала больше энергии, чем было израсходовано для начала реакции.

"Это важно. Предыдущие результаты были рекордными, но они еще не производили больше энергии, чем тратилось. Впервые на Земле ученые подтвердили, что эксперимент с термоядерной энергией высвободил больше энергии, чем нужно для начала, что подтверждает физическую основу термоядерной энергии. Это приведет к тому, что термоядерный синтез станет безопасным и устойчивым источником энергии в ближайшем будущем", - сообщил Эндрю Холланд, генеральный директор отраслевой торговой группы Fusion Industry Association.

Правительство США назвало это событие "выдающимся достижением" и "вехой для будущего чистой энергии", а ключевые эксперты по ядерной физике - объяснили интерес к термоядерному синтезу как к потенциальному жизнеспособному источнику энергии на фоне озабоченности по поводу изменения климата и энергетической безопасности.

Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что историческое достижение в области ядерного синтеза, по сути, "открыло совершенно новый источник чистой энергии".

"Впервые американские ученые произвели больше энергии от термоядерного синтеза, чем лазерная энергия, которую они использовали для питания эксперимента, что привело к чистому приросту энергии", - отметила она и подчеркнула, что ядерный синтез может помочь добиться мощностей с нулевым выбросом углерода.

Она вспомнила в комментарии CNN мечту президента США Джо Байдена 10-летней давности, когда речь шла о коммерческом термоядерном реакторе. И подчеркнула, что частный сектор очень заинтересован такими достижениями.

Однако директор Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса Ким Будил отметил, что, вероятно, понадобятся десятилетия, прежде чем энергия ядерного синтеза будет коммерциализирована. Он уточнил, что ученым нужно будет собрать энергию, производимую в результате термоядерного синтеза, и передавать ее в электросеть как электричество.

"Пройдут годы, и, возможно, десятилетия, прежде чем термоядерный синтез сможет производить неограниченное количество чистой энергии, и ученые смогут бороться с изменением климата. В то же время им нужно выяснить, как в конце концов снизить стоимость ядерного синтеза, чтобы его можно было использовать в коммерческих целях", - добавил ученый.