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Американські вчені зробили прорив у галузі ядерного синтезу: що це дасть

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Вашингтон, Понеділок 12 грудня 2022 19:52
Американські вчені зробили прорив у галузі ядерного синтезу: що це дасть Фото: вчені в США здійснили прорив у галузі ядерного синтезу (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Вперше в історії американські вчені з Ліверморської національної лабораторії Лоуренса в Каліфорнії успішно провели реакцію ядерного синтезу, що спричинило чистий приріст енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Результат експерименту — величезний крок у багаторічному прагненні звільнити нескінченне джерело чистої енергії, яке могло б допомогти покінчити із залежністю від викопного палива. Дослідники десятиліттями намагалися відтворити ядерний синтез, відтворивши синтез, який живить Сонце.

Ядерний синтез відбувається, коли два або більше атомів зливаються в один більший. Цей процес генерує величезну кількість енергії у вигляді тепла. Тепло, яке виділяється в процесі сплавлення атомів, є ключем до виробництва енергії.

У процесі синтезу утворюються гелій та нейтрони, які легше за масою, ніж частини, з яких вони спочатку були зроблені. Потім маса перетворюється на величезну кількість енергії, яка передається навколишньому середовищу у вигляді тепла. Потім це тепло можна використовувати для нагрівання води та генерації пари для обертання силових турбін та вироблення електроенергії.

Серйозна проблема використання термоядерної енергії полягає в тому, щоб підтримувати її досить довго, щоб вона могла живити електричні мережі та системи опалення по всьому світу.

Британський вчений у галузі термоядерного синтезу заявив, що результат американського прориву є багатообіцяючим, але також показує, що необхідно зробити додаткову роботу, щоб термоядерний синтез міг генерувати електроенергію у комерційних масштабах.

Очікується, що Міністерство енергетики США офіційно оголосить про науковий прорив у вівторок.

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