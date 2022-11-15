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Застосування ядерної зброї в Україні неприпустимо, - Сі Цзіньпін

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, а також Сі Цзіньпін, голова КНР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Голова КНР Сі Цзіньпін, обговорюючи ситуацію в Україні на зустрічі з президентом США Джо Байденом в Індонезії, заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї та ядерної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

До цього в Білому домі повідомили, що лідери двох країн обмінялися думками щодо ключових регіональних та глобальних викликів.

Президент Байден порушив питання жорстокої війни Росії проти України та безвідповідальних загроз Росії використання ядерної зброї.

Президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і наголосили на своєму неприйнятті використання чи загрози застосування ядерної зброї в Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент США Джо Байден вперше зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном з моменту вступу на посаду напередодні саміту G20 на Балі.

Також раніше ми писали, що президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися, що держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Китай. Він продовжить діалог між країнами.

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Си Цзиньпинь