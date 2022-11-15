Применение ядерного оружия в Украине недопустимо, - Си Цзиньпин

До это в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам.

Президент Байден поднял вопросы жестокой войны России против Украины и безответственных угроз России использования ядерного оружия.

Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент США Джо Байден впервые встретился с лидером Китая Си Цзиньпиным с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали.

Также ранее мы писали, что президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин договорились, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Китай . Он продолжит диалог между странами.

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