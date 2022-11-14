Байден і Сі Цзіньпін домовилися про візит Блінкена до Китаю

Президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися, що держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Китай. Він продовжить діалог між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

На сьогоднішній зустрічі Байден та Сі Цзіньпін погодили майбутній візит Блінкена. Поки що точна дата поїздки невідома.

"Два лідери домовилися, що держсекретар Блінкен відвідає Китай, щоб продовжити обговорення", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, що сьогодні американський президент та лідер Китаю провели особисту зустріч напередодні саміту G20, який пройде на Балі. Це була перша зустріч політиків після того, як Байден став президентом.

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