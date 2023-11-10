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Застосували "Залізне жало". Армія Ізраїлю завдала ударів по базах "Хезболли" у Лівані

Фото: армія Ізраїлю завдала ударів по базах "Хезболли" у Лівані (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЦАХАЛ у відповідь на обстріл ізраїльської території завдав серію ударів по військових базах "Хезболли" в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії Ізраїлю.

Армія Ізраїлю використовувала винищувачі, артилерію та мінометні керовані снаряди під назвою "Залізне жало".

Повідомляється, що серед ключових цілей були інфраструктура, наглядові пости та технологічне обладнання, яке використовується для обстрілів території Ізраїлю.

Що відомо про "Залізне жало"

"Залізне жало" або Iron Sting - це ізраїльський 120-мм лазерний керований мінометний боєприпас виробництва компанії Elbit Systems Land. Дальність його дії, залежно від труби міномета, становить від 1 до 12 км. Снаряд має три режими роботи, що забезпечують надійні можливості у будь-яких сценаріях бойових дій.

За даними Міноборони Ізраїлю, для запуску мін "Залізного жала" використовуються БТР M113, а також армійські позашляховики. На розробку та випробування "Залізного жала" пішло 10 років. Цей мінометний боєприпас порівняний за вражаючою точністю з високоточними ракетами та авіаційними боєприпасами останнього покоління.

Війна в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували південні регіони Ізраїлю. У ході своєї атаки терористи вбивали та викрадали як військових, так і цивільних з метою отримання викупу.

Армія Ізраїлю 27 жовтня, у свою чергу, розпочала наземну операцію в Секторі Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа.

Вчора, 9 листопада, в армії Ізраїлю також повідомили, що збройні сили продовжуватимуть поглиблювати свої наземні операції в місті Газа, щоб остаточно розбити сили бойовиків ХАМАС.

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