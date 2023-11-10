Применили "Железное жало". Армия Израиля нанесла удары по базам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля использовала истребители, артиллерию, а также минометные управляемые снаряды под названием "Железное жало".

Сообщается, что среди ключевых целей были инфраструктура, наблюдательные посты и технологическое оборудование, используемое для обстрелов территории Израиля.

Что известно о "Железном жале"

"Железное жало", или Iron Sting – это израильский 120-мм лазерный управляемый минометный боеприпас производства компании Elbit Systems Land. Дальность его действия в зависимости от трубы миномета составляет от 1 до 12 км. Снаряд имеет три режима работы, что обеспечивают надежные возможности в любых сценариях боевых действий.

По данным Минобороны Израиля, для запуска мин "Железного жала" используются БТР M113, а также армейские внедорожники. На разработку и испытания "Железного жала" ушло 10 лет. Этот минометный боеприпас сравним по поражающей точности с высокоточными ракетами и ​​авиационными боеприпасами последнего поколения.

Война в Израиле

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали южные регионы Израиля. В ходе своей атаки террористы убивали и похищали как военных, так и гражданских с целью получения выкупа.

Армия Израиля 27 октября, в свою очередь, начала наземную операцию в Секторе Газа. По состоянию на 9 ноября, согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

Вчера, 9 ноября, в армии Израиля также сообщили, что вооруженные силы будут продолжать углублять свои наземные операции в городе Газа, чтобы окончательно разбить силы боевиков ХАМАС.