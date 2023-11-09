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Сили Ізраїлю посилять наземну операцію у місті Газа, - ЦАХАЛ

Четвер 09 листопада 2023 21:35
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Сили Ізраїлю посилять наземну операцію у місті Газа, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль продовжуватиме поглиблювати свої наземні операції в місті Газа.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми будемо добиратися до все нових і нових опорних пунктів ХАМАС", - заявив він.

За його словами, жителі Сектора Газа, які користуються гуманітарним маршрутом, щоб вирушити на південь, "бачать, що ХАМАС втратив контроль" над північною частиною Гази, і південь став безпечнішим.

Попри відносне зниження кількості ракетних обстрілів Ізраїлю з Гази, він закликає громадськість не заспокоюватися.

У відповідь на заяви ХАМАСу про те, що десятки бронемашин ЦАХАЛу були виведені з ладу, Хагарі заявив, що їхня готовність становить 90%, машини ремонтують у польових умовах або доправляють в Ізраїль для серйознішого ремонту.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня було розпочато наступальну операцію на Сектор Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа.

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