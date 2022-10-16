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Застосували ракету Onyx. Окупанти обстріляли Миколаївську область з Криму комплексом "Бастіон"

Фото: Окупанти обстріляли Миколаївську область з "Бастіона" (structure.mil.ru)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти впродовж 15 жовтня обстрілювали позиції ЗСУ на Південнобузькому напрямку вздовж лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Противник атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу "Бастіон" однією крилатою ракетою типу Onyx із тимчасово окупованого Криму. Обійшлося без втрат", - зазначили наші воїни.

Також тривали ворожі обстріли портової інфраструктури та акваторії Очакова з міномету 120-го калібру.

Окрім цього, на позиції наших воїнів росіяни 4 рази спрямовували трійки ударних гелікоптерів і пару штурмовиків.

"Протягом дня тривав обстріл майже двадцятьма реактивними снарядами деокупованої частини правого берега Дніпра Херсонщини. Окупанти гатили з системи залпового вогню "Град" із лівого берега. Втрати та руйнування інфраструктури уточнюються", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, авіація ЗСУ вразила російську ППО в Херсонській області.

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