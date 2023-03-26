Застосували дрон. Окупанти вночі вдарили по Нікополю

"Удар по Нікополю. Вчора, коли люди готувалися до сну, російські терористи вдарили по місту. Застосували безпілотник", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав. Наслідки удару уточнюють.

Нагадаємо, вчора російська армія також обстріляла Нікопольський район з артилерії та дронів. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

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