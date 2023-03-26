Использовали дрон. Оккупанты ночью ударили по Никополю

"Удар по Никополю. Вчера, когда люди готовились ко сну, российские террористы ударили по городу. Применили беспилотник", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки врага никто не пострадал. Последствия удара уточняются.

Напомним, вчера российская армия также обстреляла Никопольский район из артиллерии и дронов. В результате атаки пострадал мужчина.

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