Застосунок УЗ не працюватиме в ніч на неділю

Нагадаємо, ми також повідомляли, що через російську атаку в Харківській області було пошкоджено залізничне полотно, що призвело до затримки потягів, що їдуть до Львова. Детальніше по зміни можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що у своєму матеріалі, ми зібрали всю інформацію про нічну атаку ворога по Україні.

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