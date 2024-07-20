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УЗ попередила про затримку низки поїздів через обстріл залізниці

Україна, Субота 20 липня 2024 16:29
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УЗ попередила про затримку низки поїздів через обстріл залізниці Фото: залізничники продовжують ремонт уражених ділянок (facebook.com Ministry for restoration)
Автор: Каріна Левицька

Працівники залізниці досі продовжують ремонт уражених ділянок в Харківській області, однак рух вже відкрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниця".

В компанії пояснили, що всі відхилення від графіку оновлюються в онлайн-режимі на сайті.

"B результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвозку по місту в комендантську годину забезпечимо автобусами", - пояснили в "Укрзалізниці".

Крім того, через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків - Львів, буде затримано поїзд №816 Львів - Рахів для пересадки групи пасажирів.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти атакували залізницю у Харківській області. Зокрема четверо залізничників отримали поранення. Водночас також пошкоджені будівлі та рухомий склад.

Детальніше про наслідки нічної атаки ворога по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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