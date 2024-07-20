Приложение УЗ не будет работать в ночь на воскресенье

"С 23:00 сегодня до 7:00 завтра наше приложение будет в регламентированном отпуске. На самом деле - плановые технические работы, которые позволят увеличить мощность и производительность", - пояснили в Укрзализныце.

В компании объяснили, что если билеты нужны срочно, все чат-боты, а также сайт booking.uz.gov.ua будут работать.