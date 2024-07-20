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Застосунок УЗ не працюватиме в ніч на неділю

Україна, Субота 20 липня 2024 21:28
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Застосунок УЗ не працюватиме в ніч на неділю Фото: Застосунок УЗ не працюватиме (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З 20 до 21 липня застосунок "Укрзалізниці" не працюватиме. Відбудуться планові технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"З 23:00 сьогодні до 7:00 завтра наш застосунок буде у регламентованій відпустці. Насправді - планові технічні роботи, які дозволять збільшити потужність та продуктивність", - пояснили в Укрзалізниці.

Застосунок УЗ не працюватиме в ніч на неділю

В компанії пояснили, що якщо квитки потрібні терміново, то усі чат-боти, а також сайт booking.uz.gov.ua працюватимуть.

Нагадаємо, ми також повідомляли, що через російську атаку в Харківській області було пошкоджено залізничне полотно, що призвело до затримки потягів, що їдуть до Львова. Детальніше по зміни можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що у своєму матеріалі, ми зібрали всю інформацію про нічну атаку ворога по Україні.

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Укрзалізниця Війна Росії проти України
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