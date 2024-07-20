Застосунок УЗ не працюватиме в ніч на неділю

З 20 до 21 липня застосунок "Укрзалізниці" не працюватиме. Відбудуться планові технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"З 23:00 сьогодні до 7:00 завтра наш застосунок буде у регламентованій відпустці. Насправді - планові технічні роботи, які дозволять збільшити потужність та продуктивність", - пояснили в Укрзалізниці. В компанії пояснили, що якщо квитки потрібні терміново, то усі чат-боти, а також сайт booking.uz.gov.ua працюватимуть.