Приложение УЗ не будет работать в ночь на воскресенье

С 20 по 21 июля приложение «Укрзализныци» не будет работать. Пройдут плановые технические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"С 23:00 сегодня до 7:00 завтра наше приложение будет в регламентированном отпуске. На самом деле - плановые технические работы, которые позволят увеличить мощность и производительность", - пояснили в Укрзализныце. В компании объяснили, что если билеты нужны срочно, все чат-боты, а также сайт booking.uz.gov.ua будут работать.