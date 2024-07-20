Приложение УЗ не будет работать в ночь на воскресенье
С 20 по 21 июля приложение «Укрзализныци» не будет работать. Пройдут плановые технические работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"С 23:00 сегодня до 7:00 завтра наше приложение будет в регламентированном отпуске. На самом деле - плановые технические работы, которые позволят увеличить мощность и производительность", - пояснили в Укрзализныце.
В компании объяснили, что если билеты нужны срочно, все чат-боты, а также сайт booking.uz.gov.ua будут работать.
Напомним, мы также сообщали, что из-за российской атаки в Харьковской области было повреждено железнодорожное полотно, что привело к задержке поездов, следующих во Львов. Детальнее по смене можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что в своем материале мы собрали всю информацию о ночной атаке врага по Украине.
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