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Приложение УЗ не будет работать в ночь на воскресенье

Украина, Суббота 20 июля 2024 21:28
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Приложение УЗ не будет работать в ночь на воскресенье Фото: Применение УЗ не будет работать (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С 20 по 21 июля приложение «Укрзализныци» не будет работать. Пройдут плановые технические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"С 23:00 сегодня до 7:00 завтра наше приложение будет в регламентированном отпуске. На самом деле - плановые технические работы, которые позволят увеличить мощность и производительность", - пояснили в Укрзализныце.

Приложение УЗ не будет работать в ночь на воскресенье

В компании объяснили, что если билеты нужны срочно, все чат-боты, а также сайт booking.uz.gov.ua будут работать.

Напомним, мы также сообщали, что из-за российской атаки в Харьковской области было повреждено железнодорожное полотно, что привело к задержке поездов, следующих во Львов. Детальнее по смене можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что в своем материале мы собрали всю информацию о ночной атаке врага по Украине.

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