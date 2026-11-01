У мережі поширюють чутки про загрозу епідемій в Києві: в МОЗ зробили заяву

У Києві на тлі відключень світла в мережі з'явилася інформація про нібито загрозу епідемій інфекцій, проте спалахів небезпечних захворювань не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДУ " Київський міський ЦКПХ МОЗ ".

Використовуйте лише безпечну воду для миття овочів, фруктів та посуду.

Регулярно та ретельно мийте руки з милом для дотримання особистої гігієни.

У разі перебоїв з водопостачанням використовуйте для пиття бутильовану або знезаражену воду, пам'ятаючи, що кип'ятіння не усуває хімічне забруднення.

Стабілізаційні чи екстрені знеструмлення самі по собі не означають автоматичного погіршення санітарної ситуації чи проблем із водопостачанням.

У Центрі наголошують, що оцінка потенційних ризиків - це планова превентивна робота, а не прогноз виникнення епідемії.

Станом на 1 листопада 2026 року в Києві не зареєстровано жодних випадків холери, дизентерії, черевного тифу чи вірусного гепатиту А.

Нагадаємо, що у чотирьох районах Києва через знеструмлення водопровідного об’єкта знижували тиск води, через що в деяких будинках тимчасово припинялося водопостачання.

До цього російські дрони здійснили три влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури Києва, що призвело до масштабного знеструмлення та падіння тиску в столичній системі водопостачання.