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У мережі поширюють чутки про загрозу епідемій в Києві: в МОЗ зробили заяву

23:00 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
У мережі поширюють чутки про загрозу епідемій в Києві: в МОЗ зробили заяву Фото: у МОЗ спростували чутки про епідемію в Києві (Getty Images)
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У Києві на тлі відключень світла в мережі з'явилася інформація про нібито загрозу епідемій інфекцій, проте спалахів небезпечних захворювань не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ".

Спеціалісти постійно моніторять епідемічний стан та якість питної води в місті.

Станом на 1 листопада 2026 року в Києві не зареєстровано жодних випадків холери, дизентерії, черевного тифу чи вірусного гепатиту А.

У Центрі наголошують, що оцінка потенційних ризиків - це планова превентивна робота, а не прогноз виникнення епідемії.

Стабілізаційні чи екстрені знеструмлення самі по собі не означають автоматичного погіршення санітарної ситуації чи проблем із водопостачанням.

Рекомендації для мешканців Києва:

  • У разі перебоїв з водопостачанням використовуйте для пиття бутильовану або знезаражену воду, пам'ятаючи, що кип'ятіння не усуває хімічне забруднення.

  • Регулярно та ретельно мийте руки з милом для дотримання особистої гігієни.

  • Використовуйте лише безпечну воду для миття овочів, фруктів та посуду.

  • При появі будь-яких симптомів кишкових інфекцій своєчасно звертайтеся за медичною допомогою.

Нагадаємо, що у чотирьох районах Києва через знеструмлення водопровідного об’єкта знижували тиск води, через що в деяких будинках тимчасово припинялося водопостачання.

До цього російські дрони здійснили три влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури Києва, що призвело до масштабного знеструмлення та падіння тиску в столичній системі водопостачання.

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Київ Водопостачання Мінстерство охорони здоров'я України Епідемія Інфекції
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