Приложение Lookout для людей с нарушением зрения получило украинский язык
Приложение Lookout, которое используют люди с нарушениями зрения, теперь доступно и на украинском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.
Приложение "Lookout", работающее на базе искусственного интеллекта и помогающее людям с недостатками зрения легче выполнять ежедневные задания, компания "Google" выпустила еще в 2018 году.
Однако 6 сентября в официальном блоге компании появилось сообщение о релизе украиноязычной версии приложения.
Сейчас украинская локализация дает пользователям применить один из трех режимов.
- "Текст",
- "Документы",
- "Изучение объектов вокруг".
Режим текста (включенный в приложении по умолчанию) лучше всего подойдет, когда пользователю нужно озвучить небольшое количество текста. В этом режиме можно сортировать почту или распознавать указатели и вывески.
Разработчики предупреждают: если текст не удается точно распознать, можно изменить ориентацию экрана с горизонтальной на вертикальную (или наоборот) или приблизить или удалить текст.
Режим документа позволяет озвучивать целые страницы с распечатанным или рукописным текстом.
Режим исследования благодаря камере позволяет идентифицировать окружающие объекты, что может быть особенно полезным, если человек с недостатками зрения оказался в незнакомом месте.
Этот режим находится на этапе бета-тестирования, поэтому работает менее точно, чем другие.
В целом, по данным Минздрава, приложение "Lookout" доступно на 24 языках.
Самый полный функционал имеет англоязычная версия - ее пользователи, например, могут благодаря смартфону распознавать номинал банкнот, считывать штрих-коды упаковки пищевых продуктов или графические изображения.
Лучшее приложение работает на устройствах, имеющих более двух гигабайт оперативной памяти с операционной системой Android 6.0 и более новейшими ее версиями.
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Также мы писали, что Верховная рада приняла законопроект, расширяющий перечень людей с инвалидностью в Украине.
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