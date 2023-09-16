ua en ru
Сб, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Приложение Lookout для людей с нарушением зрения получило украинский язык

Украина, Суббота 16 сентября 2023 21:42
UA EN RU
Приложение Lookout для людей с нарушением зрения получило украинский язык Фото: приложение Lookout стало доступно на украинском (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Приложение Lookout, которое используют люди с нарушениями зрения, теперь доступно и на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

Приложение "Lookout", работающее на базе искусственного интеллекта и помогающее людям с недостатками зрения легче выполнять ежедневные задания, компания "Google" выпустила еще в 2018 году.

Однако 6 сентября в официальном блоге компании появилось сообщение о релизе украиноязычной версии приложения.

Сейчас украинская локализация дает пользователям применить один из трех режимов.

  • "Текст",
  • "Документы",
  • "Изучение объектов вокруг".

Режим текста (включенный в приложении по умолчанию) лучше всего подойдет, когда пользователю нужно озвучить небольшое количество текста. В этом режиме можно сортировать почту или распознавать указатели и вывески.

Разработчики предупреждают: если текст не удается точно распознать, можно изменить ориентацию экрана с горизонтальной на вертикальную (или наоборот) или приблизить или удалить текст.

Режим документа позволяет озвучивать целые страницы с распечатанным или рукописным текстом.

Режим исследования благодаря камере позволяет идентифицировать окружающие объекты, что может быть особенно полезным, если человек с недостатками зрения оказался в незнакомом месте.

Этот режим находится на этапе бета-тестирования, поэтому работает менее точно, чем другие.

В целом, по данным Минздрава, приложение "Lookout" доступно на 24 языках.

Самый полный функционал имеет англоязычная версия - ее пользователи, например, могут благодаря смартфону распознавать номинал банкнот, считывать штрих-коды упаковки пищевых продуктов или графические изображения.

Лучшее приложение работает на устройствах, имеющих более двух гигабайт оперативной памяти с операционной системой Android 6.0 и более новейшими ее версиями.

Напомним, мы сообщали, что в Украине сайты государственных органов будут более доступны для людей с нарушением зрения, слуха или моторики.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине упростили процедуру оформления инвалидности для военных.

Также мы писали, что Верховная рада приняла законопроект, расширяющий перечень людей с инвалидностью в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі лікарні
NEWS
Рада может принять Госбюджет-2024 раньше крайнего срока, - Корниенко
Рада может принять Госбюджет-2024 раньше крайнего срока, - Корниенко
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна