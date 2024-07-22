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Застосунок "Київ Цифровий" не працює: у чому причина

Київ, Понеділок 22 липня 2024 09:03
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Застосунок "Київ Цифровий" не працює: у чому причина Фото: збій у роботі застосунку Київ Цифровий 22 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Застосунок "Київ Цифровий" наразі недоступний для користувачів. Причина проблем із доступом пов'язана зі збоєм роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок "Київ Цифровий".

Так, після авторизації спливає вікно з повідомленням, що "через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку".

"Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця", - ідеться у повідомленні.

Застосунок &quot;Київ Цифровий&quot; не працює: у чому причинаФото: збій роботи у застосунку "Київ Цифровий" 22 липня (скрін rbc.ua)

Наразі відомо, що користувачі застосунку не можуть скористатись відповідними сервісами через проблеми з доступом. Зокрема, нарікання є на неможливість оплати через "Київ Цифровий" попри наявні на рахунку кошти.

Проблеми в роботі застосунку "Київ Цифровий"

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 липня в застосунку "Київ Цифровий" проводили технічні роботи. У зв'язку з цим тимчасово не працювала оплата сервісів.

Також напередодні РБК-Україна писало про збій, який нещодавно стався у застосунку "Київ Цифровий".

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