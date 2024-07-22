Приложение "Киев Цифровой" не работает: в чем причина

Приложение "Киев Цифровой" пока недоступно для пользователей. Причина проблем с доступом связана со сбоем работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Киев Цифровой".

Так, после авторизации всплывает окно с сообщением, что "из-за технических проблем могут возникать сложности в работе приложения".

"Специалисты уже работают, чтобы все стало на свои места", - говорится в сообщении.

Фото: сбой работы в приложении "Киев Цифровой" 22 июля (скрин rbc.ua)

Пока известно, что пользователи приложения не могут воспользоваться соответствующими сервисами из-за проблем с доступом. В частности, есть нарекания на невозможность оплаты через "Киев Цифровой", несмотря на имеющиеся на счету средства.