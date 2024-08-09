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Застосунок "Київ Цифровий" оновили до нової версії: що варто знати про нововведення

Фото: оновлення застосунку Київ Цифровий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Застосунок "Київ Цифровий" оновлено до версії 3.0. Зокрема, віднині у ньому додали нову інформацію та новий інтерфейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА в Telegram.

Так, розроблено новий дизайн і додано новий розділ із корисними посиланнями. У повідомленні зазначають, що інтерфейс застосунку став ще сучаснішим, а навігація зручнішою.

"Переходи користувачів у профіль і на екран усіх сервісів стали простішими. Відтепер, потягнувши екран ліворуч, користувачі потраплять у профіль, а праворуч - до всіх сервісів застосунку", - пояснюють в КМДА.

Також у застосунку на прохання користувачів додали окрему категорію в сервісах із корисними посиланнями на міські сайти.

Зазначається, що міський застосунок "Київ Цифровий" можна завантажити в App Store і Google Play.

Робота застосунку "Київ Цифровий"

Нагадаємо, протягом липня декілька разів у роботі застосунку "Київ Цифровий" спостерігались збої через проведення технічних робіт. Зокрема, у зв'язку з цим тимчасово не працювала оплата сервісів.

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