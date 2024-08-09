Застосунок "Київ Цифровий" оновили до нової версії: що варто знати про нововведення

Застосунок "Київ Цифровий" оновлено до версії 3.0. Зокрема, віднині у ньому додали нову інформацію та новий інтерфейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА в Telegram.
Так, розроблено новий дизайн і додано новий розділ із корисними посиланнями. У повідомленні зазначають, що інтерфейс застосунку став ще сучаснішим, а навігація зручнішою.
"Переходи користувачів у профіль і на екран усіх сервісів стали простішими. Відтепер, потягнувши екран ліворуч, користувачі потраплять у профіль, а праворуч - до всіх сервісів застосунку", - пояснюють в КМДА.
Також у застосунку на прохання користувачів додали окрему категорію в сервісах із корисними посиланнями на міські сайти.
Зазначається, що міський застосунок "Київ Цифровий" можна завантажити в App Store і Google Play.
Нагадаємо, протягом липня декілька разів у роботі застосунку "Київ Цифровий" спостерігались збої через проведення технічних робіт. Зокрема, у зв'язку з цим тимчасово не працювала оплата сервісів.
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