Застосунок "Київ Цифровий" оновили до нової версії: що варто знати про нововведення

Так, розроблено новий дизайн і додано новий розділ із корисними посиланнями. У повідомленні зазначають, що інтерфейс застосунку став ще сучаснішим, а навігація зручнішою.

"Переходи користувачів у профіль і на екран усіх сервісів стали простішими. Відтепер, потягнувши екран ліворуч, користувачі потраплять у профіль, а праворуч - до всіх сервісів застосунку", - пояснюють в КМДА.

Також у застосунку на прохання користувачів додали окрему категорію в сервісах із корисними посиланнями на міські сайти.

Зазначається, що міський застосунок "Київ Цифровий" можна завантажити в App Store і Google Play.