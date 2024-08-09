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Приложение "Киев Цифровой" обновили до новой версии: что следует знать о нововведениях

Фото: обновление приложения Киев Цифровой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Приложение "Киев Цифровой" обновлено до версии 3.0. В частности, теперь в нем добавили новую информацию и новый интерфейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.

Так, разработан новый дизайн и добавлен новый раздел полезных ссылок. В сообщении отмечают, что интерфейс приложения стал еще более современным, а навигация более удобной.

"Переходы пользователей в профиль и на экран всех сервисов стали проще. Теперь, потянув экран влево, пользователи попадут в профиль, а вправо - ко всем сервисам приложения", - объясняют в КГГА.

Также в приложении по просьбе пользователей добавили отдельную категорию в сервисах с полезными ссылками на городские сайты.

Отмечается, что городское приложение "Киев Цифровой" можно скачать в App Store и Google Play.

Работа приложения "Киев Цифровой"

Напомним, в течение июля несколько раз в работе приложения "Киев Цифровой" наблюдались сбои из-за проведения технических работ. В частности, в связи с этим временно не работала оплата сервисов.

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