В приложении "Резерв+" появится Qr-код 18 июня, - Минобороны
В мобильном приложении "Резерв+" появится Qr-код 18 июня. Это сравнивает данные с электронного реестра с бумажным военно-учетным документом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина.
"18 июня в приложении "Резерв+" появится Qr-код. Это окончательно приравняет информацию электронного реестра "Оберег" к электронному военно-учетному документу", - сказал он.
Спикер отметил, что с 18 мая в мобильном приложении "Резерв+" обновили свои данные более 1,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов. Из них более 200 тысяч - женщины.
Напомним, ранее в Минобороны опровергли пять мифов, которые распространяются в сети касательно работі приложения "Резерв+".
Что такое "Резерв+"
С 18 мая Министерство обороны запустило работу электронного военнообязанного кабинета. Это приложение "Резерв+", которое можно скачать на смартфоны.
Пока что в "Резерв+" можно обновить свои персональные данные. Процесс занимает несколько минут. Также обновить данные можно в ТЦК и ЦПАУ. Сделать это нужно до 16 июля 2024 года.
Как работает электронный кабинет "Резерв+" - узнайте в нашем материале.
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