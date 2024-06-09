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В приложении "Резерв+" появится Qr-код 18 июня, - Минобороны

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 13:13
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В приложении "Резерв+" появится Qr-код 18 июня, - Минобороны Фото: у "Резерв+" с 18 июня будет Qr-код (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В мобильном приложении "Резерв+" появится Qr-код 18 июня. Это сравнивает данные с электронного реестра с бумажным военно-учетным документом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина.

"18 июня в приложении "Резерв+" появится Qr-код. Это окончательно приравняет информацию электронного реестра "Оберег" к электронному военно-учетному документу", - сказал он.

Спикер отметил, что с 18 мая в мобильном приложении "Резерв+" обновили свои данные более 1,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов. Из них более 200 тысяч - женщины.

Напомним, ранее в Минобороны опровергли пять мифов, которые распространяются в сети касательно работі приложения "Резерв+".

Что такое "Резерв+"

С 18 мая Министерство обороны запустило работу электронного военнообязанного кабинета. Это приложение "Резерв+", которое можно скачать на смартфоны.

Пока что в "Резерв+" можно обновить свои персональные данные. Процесс занимает несколько минут. Также обновить данные можно в ТЦК и ЦПАУ. Сделать это нужно до 16 июля 2024 года.

Как работает электронный кабинет "Резерв+" - узнайте в нашем материале.

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