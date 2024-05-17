У застосунку "Резерв+" буде QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, - Міноборони

Застосунок "Резерв+"

Сьогодні, 17 травня, електронний кабінет військовозобов'язаного офіційно запустили. Це мобільний застосунок "Резерв+", який потрібно завантажити на телефон для оновлення військово-облікових даних.

За новим законом про мобілізацію, чоловікам віком з 18 до 60 років потрібно уточнити облікові дані протягом 60 днів. Зробити це можна через "Резерв+", у територіальних центрах комплектування, а також у центрах надання адмінпослуг.

Що відомо про роботу е-кабінету військовозобов'язаного - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.