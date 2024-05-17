В приложении "Резерв+" будет QR-код со статусом военнообязанного, - Минобороны

Как отмечают в Минобороны, мобильное приложение "Резерв+" позволит оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".

Военнообязанные после обновления данных в приложении смогут увидеть информацию о себе из реестра "Оберег".

Кроме того, в приложении будет специальный QR-код со статусом военнообязанного. Его смогут отсканировать соответствующие органы.

"С 18 июня в приложении "Резерв+" также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте", - говорится в сообщении.