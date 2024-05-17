В приложении "Резерв+" будет QR-код со статусом военнообязанного, - Минобороны

В Украине появилось мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+". В нем будет QR-код со статусом военнообязанного, призывника или резервиста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Telegram.
Как отмечают в Минобороны, мобильное приложение "Резерв+" позволит оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".
Военнообязанные после обновления данных в приложении смогут увидеть информацию о себе из реестра "Оберег".
Кроме того, в приложении будет специальный QR-код со статусом военнообязанного. Его смогут отсканировать соответствующие органы.
"С 18 июня в приложении "Резерв+" также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте", - говорится в сообщении.
Сегодня, 17 мая, электронный кабинет военнообязанного официально запустили. Это мобильное приложение "Резерв+", которое нужно загрузить на телефон для обновления военно-учетных данных.
По новому закону о мобилизации, мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нужно уточнить учетные данные в течение 60 дней. Сделать это можно через "Резерв+", в территориальных центрах комплектования, а также в центрах предоставления админуслуг.
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