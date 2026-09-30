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У застосунку monobank з'явилася нова функція: що відомо

14:59 30.09.2026 Ср
1 хв
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aimg Юлія Бойко
У застосунку monobank з'явилася нова функція (фото: t.me/OGoMono)

У застосунку monobank з'явилася нова функція. У деталях транзакції тепер можна завантажити фото чека, покупки або інший потрібний файл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олега Гороховського у Telegram.

Це стане в пригоді, якщо ви хочете зберегти чек, підтвердження оплати чи швидко пригадати, на що витратили кошти.

"Також функція корисна, коли доступом до картки користуються близькі або асистенти: прикріплений файл допоможе пояснити кожну витрату", - каже він.

Як це працює:

  1. Натисніть на потрібну транзакцію та виберіть «Завантажити файл».
  2. Виберіть потрібний файл і завантажте його.
  3. За потреби відкрийте та перегляньте вкладення в деталях транзакції.

Усі підтвердження витрат тепер зберігаються там, де їх найзручніше шукати.

Нагадаємо, раніше monobank досяг позначки у 11 млн клієнтів. Попри війну команда продовжує щоденну роботу над розвитком банку.

До того ж, як повідомлялось раніше, monobank запустив власну платформу для продажу речей - monoбазар. Користувачі можуть безпечно продавати та купувати товари, з розстрочкою і мінімальною комісією.

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