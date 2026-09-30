В приложении monobank появилась новая функция: что известно

В приложении monobank появилась новая функция. В деталях транзакции теперь можно скачать фото чека, покупки или другой нужный файл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олега Гороховского в Telegram.
Это пригодится, если вы хотите сохранить чек, подтверждение оплаты или быстро вспомнить, на что потратили средства.
"Также функция полезна, когда доступом к карте пользуются близкие или ассистенты: прикрепленный файл поможет объяснить каждый расход", – говорит он.
Как это работает:
Все подтверждения затрат теперь хранятся там, где их удобнее всего искать.
Напомним, ранее monobank достиг отметки в 11 млн клиентов . Несмотря на войну, команда продолжает ежедневную работу над развитием банка.
К тому же, как сообщалось ранее, monobank запустил собственную платформу для продажи вещей – monoбазар . Пользователи могут безопасно продавать и покупать товары с рассрочкой и минимальной комиссией.