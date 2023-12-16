Застосовують балістику: хусити посилили удари по судах у Червоному морі

Безпілотник атакував судно під прапором Ліберії "Аль-Джасре". Це викликало пожежу, яку потім загасили.

Під час другої атаки хусити випустили дві ракети по кораблю під ліберійським прапором. Одна з ракет потрапила в корабель та викликала пожежу. На запит корабля відгукнувся американський військовий корабель "Мейсон".

Раніше того ж дня хусіти пригрозили атакувати судно MSC Alanya, яке йшло на північ у південній частині Червоного моря. Вони наказали судну розвернутися та йти на південь. Американських сил у цьому районі не було, але вони підтримували зв'язок із судном, і воно продовжило свій шлях на північ.

За словами хуситів, обидва судна прямували до Ізраїлю. Група заявила, що хоче підтримати палестинців, оскільки ізраїльські сили ведуть війну проти пов'язаних із Іраном бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

За інформацією Reutrers, у п'ятницю

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Раніше ми повідомляли, що хусити вдарили по комерційному танкеру в Червоному морі, внаслідок чого виникла пожежа і судно зазнало пошкоджень.

До речі, єменські хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі , що прямуватимуть до Ізраїлю.