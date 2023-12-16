Применяют баллистику: хуситы усилили удары по судам в Красном море

Беспилотник атаковал судно под флагом Либерии "Аль-Джасре". Это вызвало пожар, который потом потушили.

Во время второй атаки, хуситы выпустили две ракеты по кораблю под либерийским флагом. Одна из ракет попала в корабль и вызвала пожар. На запрос корабля откликнулся американский военный корабль "Мейсон".

Ранее в тот же день хуситы пригрозили атаковать судно MSC Alanya, которое шло на север в южной части Красного моря. Они приказали судну развернуться и идти на юг. Американских сил в этом районе не было, но они поддерживали связь с судном, и оно продолжило свой путь на север.

По словам хуситов, оба судна направлялись в Израиль. Группа заявила, что хочет поддержать палестинцев, поскольку израильские силы ведут войну против связанных с Ираном боевиков ХАМАС в секторе Газа.

По информации Reutrers, в пятницу

Атаки хуситов на корабли в Красном море

Ранее мы сообщали, что хуситы ударили по коммерческому танкеру в Красном море, вследствие чего возник пожар и судно получило повреждения.

К слову, йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, следующие в Израиль.