Заставит Россию остановить войну. Кулеба призвал ЕС отказаться от российского экспорта

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС глава украинского ведомства призвал коллег отказаться от российских товаров.

"Только полная блокада российского экспорта заставит Россию прекратить войну. Инфляционные или рецессивные эффекты для мировой экономики будут минимальными и точно меньшими, чем этого опасаются", - сказал он.

Кулеба отметил, что Украина рекомендует действия, которые способны достичь того, что Путин боится больше всего. Действия, которые уничтожат российский экспорт. Действия, которые используют слабости России.

"Вместо того, чтобы предлагать нам делать уступки РФ ради мира, нужно заставить путинский режим сесть за стол переговоров и искать приемлемые решения", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.