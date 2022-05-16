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Заставит Россию остановить войну. Кулеба призвал ЕС отказаться от российского экспорта

Фото: Дмитрий Кулеба (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу отказаться от российского экспорта. По мнению министра, это заставит Россию сесть за стол переговоров и прекратить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС глава украинского ведомства призвал коллег отказаться от российских товаров.

"Только полная блокада российского экспорта заставит Россию прекратить войну. Инфляционные или рецессивные эффекты для мировой экономики будут минимальными и точно меньшими, чем этого опасаются", - сказал он.

Кулеба отметил, что Украина рекомендует действия, которые способны достичь того, что Путин боится больше всего. Действия, которые уничтожат российский экспорт. Действия, которые используют слабости России.

"Вместо того, чтобы предлагать нам делать уступки РФ ради мира, нужно заставить путинский режим сесть за стол переговоров и искать приемлемые решения", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Украина все равно получит статус кандидата в члены ЕС. И у Германии есть выбор: возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы или же наблюдать за этим процессом, но без участия ее лидера.

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