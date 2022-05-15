Кулеба о членстве Украины в ЕС: это все равно произойдет

Украина все равно получит статус кандидата в члены ЕС. И у Германии есть выбор: возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы или же наблюдать за этим процессом, но без участия ее лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам поездки в Берлин.