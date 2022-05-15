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Кулеба о членстве Украины в ЕС: это все равно произойдет

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Украина, Воскресенье 15 мая 2022 14:37
Кулеба о членстве Украины в ЕС: это все равно произойдет Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина все равно получит статус кандидата в члены ЕС. И у Германии есть выбор: возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы или же наблюдать за этим процессом, но без участия ее лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам поездки в Берлин.

"Это все равно произойдет. Это неизбежно. Мы хотим, чтобы это произошло рано. Своевременно, в конце июня, на саммите Европейского союза. Поэтому выбор перед немецкими элитами стоит очень простой: возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы. Или же это все равно произойдет, но без вашего лидера. Было бы лучше, если бы вы стояли во главе этого процесса", - сказал он.

Как сообщалось, в Берлине в воскресенье, 15 мая, прошла встреча министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее Украина подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС.

До этого Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля.

По данным СМИ, ЕС планирует в мае предоставить Украине вывод на вторую часть анкеты касательно членства.

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Дмитрий Кулеба
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