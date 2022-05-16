Змусить Росію зупинити війну. Кулеба закликав ЄС відмовитися від російського експорту

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС очільник українського відомства закликав колег відмовитися від російських товарів.

"Лише повна блокада російського експорту змусить Росію припинити війну. Інфляційні чи рецесивні ефекти для світової економіки будуть мінімальними та точно меншими, ніж цього остерігаються", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Україна рекомендує дії, які здатні досягти того, що Путін боїться найбільше. Дії, які знищать російський експорт. Дії, які використають слабкості Росії.

"Замість того, щоб пропонувати нам робити поступки РФ заради миру, потрібно примусити путінський режим сісти за стіл переговорів і шукати прийнятні рішення", - наголосив міністр закордонних справ України.