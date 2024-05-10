Застава на мільйони і не тільки. Нардепу від "Слуги народу" Клочку обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу". Окрім застави підозрюваний має виконати деякі зобов'язання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.
Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, мова йде про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка.
"10 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн", - розповіли у САП.
Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 10 липня.
Як повідомлялось, 2 травня народному депутату України Андрію Клочку було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.