Залог на миллионы и не только. Нардепу от "Слуги народа" Клочко избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа". Кроме залога, подозреваемый должен выполнить некоторые обязательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.
Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Клочко.
"10 мая следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн", - рассказали в САП.
Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 10 июля.
Как сообщалось, 2 мая народному депутату Украины Андрею Клочко было сообщено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.
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