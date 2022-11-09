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Застаріла зброя та деморалізація. В ЗСУ розповіли про "підготовку" мобілізованих росіян

Новость на русском →
Середа 09 листопада 2022 18:49
Застаріла зброя та деморалізація. В ЗСУ розповіли про "підготовку" мобілізованих росіян Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Психологічний стан російських мобілізований щодня погіршується. Під час підготовки їм видають спорядження зразків Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат", - пише пресслужба.

Підрозділу росіян, який проходить підготовку в Барановичах Брестської області, видали застарілу зброю та майно - шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя.

"Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автомати АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання", - додає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін розповів скільки мобілізованих російських військових беруть участь у війні проти України.

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