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Устаревшее оружие и деморализация. В ВСУ рассказали о "подготовке" мобилизованных россиян

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Среда 09 ноября 2022 18:49
Устаревшее оружие и деморализация. В ВСУ рассказали о "подготовке" мобилизованных россиян Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Психологическое состояние русских мобилизованных ежедневно ухудшается. При подготовке им выдают снаряжение образцов Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"У мобилизованных российских граждан, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат", - пишет пресс-служба.

Подразделению россиян, которое проходит подготовку в Барановичах Брестской области, выдали устаревшее оружие и имущество - шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия.

"Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматы АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения", - добавляет Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, сколько мобилизованных российских военных участвуют в войне против Украины.

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