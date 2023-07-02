Засоби проти кашлю та заспокійливі: у МОЗ пояснили, на які ліки потрібен рецепт

В Україні близько 60% лікарських засобів є рецептурними, тобто на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, можна придбати в аптеці без спеціального рецепта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Зазначимо, що з квітня рецептурні препарати в аптеці можна отримувати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом.

Для придбання усіх ліків потрібен рецепт?

Ні, МОЗ не розширює перелік рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Таким чином, всі ті ліки, які й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна отримувати, скориставшись електронним рецептом.

Які ліки є рецептурними?

Рецептурні ліки - це засоби, які підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

Цей перелік може включати зокрема:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Зазначається, що неправильне вживання ліків може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання. Тому якими б звичними та безпечними не здавалися ліки, їх застосування несе підвищений ризик.

Також до рецептурних відносять ліки, прийом яких передбачає регулярний моніторинг показників стану здоровʼя пацієнта та корекцію плану лікування.

Саме тому призначати їх має тільки лікар. Адже лише він може підібрати коректну діючу речовину, дозування та тривалість прийому ліків, які є безпечними та ефективними саме для вас, та запобігати можливим негативним наслідкам.

Як дізнатися, чи є ліки рецептурними?

Слід перевірити інструкцію лікарського засобу. Вона містить вичерпну інформацію про медичне застосування лікарського засобу та його умови відпуску.

Знайти інструкцію потрібного препарату можна на сервісах онлайн-аптек, або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України.

Для цього потрібно:

У пошуковому рядку ввести назву лікарського засобу або його діючу речовину. Відкрити реєстраційне посвідчення відповідного лікарського засобу (крайня ліва колонка в таблиці). У профілі лікарського засобу знайти рядок "Умови відпуску". Якщо в інструкції зазначено "За рецептом", для відпуску такого лікарського засобу в аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Що робити, якщо рецептурні ліки потрібно приймати на регулярній основі?

Для того, щоб отримати е-рецепт, не потрібно щоразу йти до лікаря на прийом. Це можна буде зробити дистанційно.

Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо ваше лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування.

Для цього в системі має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.

Як отримати е-рецепт без телефону

РБК-Україна пояснювало, що електронний рецепт на ліки можна отримати навіть без телефону. Коли лікар виписує е-рецепт на "Доступні ліки", він може роздрукувати його у вигляді інформаційної пам’ятки. Таким чином, людина зможе придбати рецептурні ліки в аптеці.

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