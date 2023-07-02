Средства против кашля и успокоительные: в Минздраве объяснили, на какие лекарства нужен рецепт

В Украине около 60% лекарственных средств являются рецептурными, то есть на них требуется рецепт врача. Остальные лекарства, которые не требуют обязательного назначения врачом, можно приобрести в аптеке без специального рецепта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Отметим, что с апреля рецептурные препараты в аптеке можно получать не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Для приобретения всех лекарств нужен рецепт?

Нет, Минздрав не расширяет список рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными. Таким образом, все то лекарство, которое и раньше подлежало отпуску по рецепту врача, с апреля можно получать, воспользовавшись электронным рецептом.

Какое лекарство является рецептурным?

Рецептурное лекарство - это средства, которые подлежат отпуску исключительно по назначению врача и назначаются на специальных рецептурных бланках.

Этот список может включать в себя:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

Отмечается, что неправильное употребление лекарства может вызвать серьезные побочные эффекты, вызвать зависимость или нести риск злоупотребления. Поэтому каким бы привычным и безопасным ни казалось лекарство, его применение несет повышенный риск.

Также к рецептурным относятся лекарства, прием которых предусматривает регулярный мониторинг показателей состояния здоровья пациента и коррекцию плана лечения.

Именно поэтому назначать их должен только врач. Ведь только он может подобрать корректное действующее вещество, дозировку и продолжительность приема лекарств, которые являются безопасными и эффективными именно для вас, и предотвращать возможные негативные последствия.

Как узнать, является ли лекарство рецептурным?

Следует проверить инструкцию лекарственного средства. Она содержит исчерпывающую информацию о медицинском применении лекарственного средства и его условиях отпуска.

Найти инструкцию нужного препарата можно на сервисах онлайн-аптек, либо на сайте Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Для этого нужно:

В поисковой строке ввести название лекарственного средства или его действующее вещество. Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарственного средства (крайняя левая колонка в таблице). В профиле лекарственного средства найти строчку "Условия отпуска". Если в инструкции указано "По рецепту", для отпуска такого лекарственного средства в аптеке требуется рецепт от врача.

Что делать, если рецептурное лекарство нужно принимать на регулярной основе?

Для того, чтобы получить е-рецепт, не нужно каждый раз идти к врачу на прием. Это можно будет сделать дистанционно.

Повторный электронный рецепт на лекарства можно будет получить дистанционно, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или если вам нужно продолжить курс лечения.

Для этого в системе должен быть зафиксирован диагноз и первое назначение вашего врача.

Как получить е-рецепт без телефона

РБК-Украина объясняло, что электронный рецепт на лекарства можно получить даже без телефона. Когда врач выписывает е-рецепт на "Доступное лекарство", он может распечатать его в виде информационной памятки. Таким образом, человек сможет приобрести рецептурное лекарство в аптеке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.