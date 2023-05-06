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Електронний рецепт на ліки. Як отримати без телефону: роз'яснення

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Київ, Субота 06 травня 2023 14:25
Електронний рецепт на ліки. Як отримати без телефону: роз'яснення Фото: в НСЗУ пояснили, як отримати е-рецепт на ліки без телефону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні рецептурні ліки відпускаються за електронним рецептом. Але е-рецепт пацієнт може отримати його навіть за відсутності телефона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НСЗУ.

Як йдеться в роз'ясненні відомства, коли лікар виписує е-рецепт на "Доступні ліки" та на прохання пацієнта може роздрукувати його у вигляді інформаційної пам’ятки.

Ця інформаційна пам’ятка містить, зокрема:

  • номер рецепта;
  • код підтвердження;
  • інформацію про виписані ліки;
  • інформацію про спосіб застосування.

Так, з роздрукованою пам’яткою пацієнт вирушає до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі та отримує "Доступні ліки".

Крім того, якщо в медзакладі немає світла або лікар не має доступу до Електронної системи охорони здоров'я через перебої з інтернетом, то він випише паперовий рецепт. В НСЗУ зазначають, що він так само дійсний як і електронний.

Нагадаємо, в Україні з квітня рецептурні ліки можна придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

Додамо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як отримати електронний лікарняний перебуваючи за кордоном.

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