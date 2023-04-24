Засоби ППО не можуть покрити всю територію України. Ігнат вказав на дієву альтернативу

"Ми в таких реаліях, що не можемо зараз покрити всю територію країни засобами ППО. Patriot надходять, але і С-300, і "Буки" теж не довговічні. Треба розуміти, що ця техніка теж на межі можливостей. Ми поступово йдемо шляхом заміни радянського парку техніки ЗРК, а мобільно-вогневі групи це те що вдалося зробити і вдається нарощувати", - розповів він.

За словами Ігната, ефективність мобільно-вогневі групи щоразу зростає

"Навіть радіотехнічна бригада, яка призначена більше відстежувати повітряний простір, минулого разу знищила із 10 БПЛА половину і саме вночі", - навів приклад він.

Він зазначив, що озброєння, яке застосовується проти України, як не крути, все новітнє, навіть якщо використовуються якісь примітивні засоби.

"Всеодно ніде такої практики у світі немає. Тому українські захисники і наше виробництво, яке нарощує оберти, пристосовується до реалій сучасної війни і виготовляють новітні засоби. Це навіть банальні квадрокоптери, з яких скидають ті ж самі гранати - це теж винахід цієї війни", - додав Ігнат.

Коментуючи питання про ефективність систем С-UAS, які планують передати Україні США, Ігнат зазначив, що це комплекси малого радіуса дії. На його думку, якщо б цих комплексів було дуже багато, тоді б було ефективно.

"Що таке 5-10 комплексів? Ну це прикрити десь один об'єкт важливий. Я хочу сказати, що ефективність мобільних вогневих груп, озброєних власне стрілецькою зброєю, кулеметами, а до них додаються пристрої нічного бачення, тепловізійне обладнання, оптика і прожектори і лазери, я думаю, що ефективність мобільних вогневих груп і далі зростатиме", - спрогнозував він.