Україна отримає від США системи ППО С-UAS: що про них відомо

Про те, що відомо про це озброєння, - у матеріалі РБК-Україна .

Сьогодні Пентагон оголосив про надання значного пакета засобів протиповітряної оборони за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки. Серед іншого, Україна має отримати 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням С-UAS.

Що відомо про С-UAS

Northrop Grumman Armament Systems американська компанія, яка займається розробкою та модернізацією систем п ротидії безпілотним літальним апаратам. Міноборони США не повідомили, яку саме модель С-UAS отримає Україна. Журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін посилаючись на представника Пентагону повідомив, що США хочуть придбати для України "автомобілі", які можуть виявляти і перехоплювати безпілотники, подібні до тих, що виробляються Іраном.

Northrop Grumman Armament Systems виробила систему Mobile Acquisition Cueing and Effector, яка оснащена радаром, радіочастотними датчиками та комплексом управління та контролю, а також кілька машин протиповітряної оборони Scorpion, оснащених 30-мм гарматами M230LF Bushmaster.

M-ACE включає багатоцільову систему наземної та повітряної безпеки, яка може виконувати операції з протидії безпілотним авіаційним системам. Вона здатна виявляти наземні та безпілотні загрози на великих відстанях.

"Удосконалені можливості прогнозування дозволяють скоротити цикл прийняття рішень у ланцюжку знищення (ідентифікація мети, класифікація та встановлення пріоритетів) майже зі швидкістю машини. Це досягається за рахунок злиття датчиків та можливостей автономного/штучного інтелекту системи", - розповідав директор з розвитку бізнесу Northrop Grumman Armament Systems Роберт Менті.

Також компанія розробляла систему C-RAM для вирішення невідкладних оперативних завдань із захисту військ від ракетних, артилерійських та мінометних атак за чотирма основними напрямками: виявлення, попередження, перехоплення та реагування. FAAD/C-RAM C2 - це відкрита модульна система, яка забезпечує просту та швидку інтеграцію з доступними датчиками, ефекторами та системами попередження, щоб забезпечити швидкий захист у режимі реального часу від загроз ближньої дії та маневрування.

Цю систему вдалося інтегрувати в С-UAS. Як зазначається, виробник продовжує розвиватися, щоб інтегрувати в мережу нові датчики та ефектори C-UAS, включаючи системи радіоелектронної боротьби та спрямованої енергії для підтримки цієї зростаючої місії.

22 листопада 2022 року система управління та контролю протидії безпілотним авіаційним системам (C-UAS) корпорації Northrop Grumman Corporation успішно завершила найскладніше випробування систем на сьогоднішній день. Командування та управління ППО передового району (FAAD C2) служило системою C2 для всіх засобів C-UAS, що використовуються для виявлення та перехоплення різних видів зброї під час бойових стрільб під час недавніх випробувань на випробувальному полігоні Юма в Аризоні.

APKWS

Армія США нещодавно успішно провела демонстраційні випробування нової системи з лазерним наведенням APKWS від компанії BAE Systems, яка перетворює звичайні ракети на "розумні" боєприпаси для протидії малим безпілотним авіаційним системам.

Нова технологія була протестована на полігоні Юма в штаті Арізона і показала 100% ефективність знищення безпілотників вагою від 11 до 23 кг, що літають зі швидкістю понад 160 км/год. Система APKWS розроблена на базі вже існуючої ракети, що дозволяє значно скоротити витрати на розробку та виробництво. Згідно з заявами представників BAE Systems, ціна на систему APKWS буде значно нижчою, ніж на існуючі антидронові аналоги.