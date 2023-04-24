Средства ПВО не могут покрыть всю территорию Украины. Игнат указал на действенную альтернативу

"Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники ЗРК, а мобильно-огневые группы это то, что удалось сделать и удается наращивать", - рассказал он.

По словам Игната, эффективность мобильно-огневых групп каждый растет.

"Даже радиотехническая бригада, которая предназначена больше отслеживать воздушное пространство, в прошлый раз уничтожила из 10 БПЛА половину и именно ночью", - привел пример он.

Он отметил, что вооружение, которое применяется против Украины, как ни крути, все новейшее, даже если используются какие-то примитивные средства.

"Все равно нигде такой практики в мире нет. Поэтому украинские защитники и наше производство, которое наращивает обороты, приспосабливается к реалиям современной войны и производят новейшие средства. Это даже банальные квадрокоптеры, с которых сбрасывают те же гранаты - это тоже изобретение этой войны", - добавил Игнат.

Комментируя вопрос об эффективности систем С-UAS, которые планируют передать Украине США, Игнат отметил, что это комплексы малого радиуса действия. По его мнению, если бы этих комплексов было очень много, тогда было бы эффективно.

"Что такое 5-10 комплексов? Ну это прикрыть где-то один объект важный. Я хочу сказать, что эффективность мобильных огневых групп, вооруженных собственно стрелковым оружием, пулеметами, а к ним добавляются устройства ночного видения, тепловизионное оборудование, оптика и прожекторы и лазеры, я думаю, что эффективность мобильных огневых групп будет и дальше расти", - спрогнозировал он.