Засновника z-каналу "Рыбарь" виженуть з Чорногорії

Чорногорія видворяє з країни одіозного z-блогера та засновника російського Telegram-каналу "Рыбарь" Михайла Звінчука. Його звинувачують у загрозі національній безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vijesty та "Агентство. Новости" у Telegram.

"Рыбаря" Звінчука виганяють з Чорногорії

Керівника російської інформаційної мережі "Рыбарь" Михайла Звінчука, його дружину та ще трьох громадян Росії видворять з Чорногорії, пише Vijesty.

Причина - вони загрожують національній та внутрішній безпеці, оголосило Управління поліції після спільної операції з Агентством національної безпеки (АНБ) у Рісані.

Постанови про депортацію видані також щодо:

його дружини Валерії Звінчук,

Сергія Білоуса,

Павла Лекаторчука,

Кіри Дорошенко.

Що знайшла поліція

У будинку Звінчука та його спільників знайдено дрони та складне цифрове обладнання, розпочато кримінальне розслідування.

Чорногорські служби безпеки заарештували Звінчука та його поплічників під час рейду

"Через вищезазначені дії ЄС запровадив щодо Звінчука санкції, які стосуються заборони в'їзду та транзиту через територію держав-членів Європейського Союзу, у зв'язку з діяльністю, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - заявили у поліції.

Як Звінчук заїхав до Чорногорії

"Агентство. Новости" уточнює, що Звінчук прилетів на Балкани з німецького Меммінгена, встановило боснійське видання Detektor (BIRN). У цьому аеропорту немає транзитної зони, що дозволяє здійснити пересадку без в'їзду до Шенгенської зони.

Таким чином, Звінчук мав перебувати на території Німеччини, попри санкції, введені ЄС проти нього у 2023 році. Він також мав пройти паспортний контроль під час вильоту з Меммінгена.

З Меннінгема Звінчук прилетів 2 жовтня до Сараєва і п'ять днів провів у Боснії та Герцеговині, де записав відео про вибори.

А 7 жовтня він виїхав до Чорногорії через сухопутний прикордонний перехід Зупці.