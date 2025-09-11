Засновник Oracle Ларрі Еллісон став найбагатшою людиною у світі

Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон вперше очолив список найбагатших людей світу, випередивши Ілона Маска, який майже рік займав перше місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Статки 81-річного Еллісона зросли на 101 млрд доларів після оприлюднення квартального фінансового звіту компанії Oracle Corp., який перевершив очікування аналітиків та вказав на подальше зростання бізнесу.
Згідно з даними індексу мільярдерів Bloomberg, загальний капітал Еллісона досяг 393 млрд доларів. Це зростання стало найбільшим одноденним приростом статків, який коли-небудь фіксувався у рамках цього рейтингу.
Для порівняння, на даний момент майно Ілона Маска оцінюється у 385 млрд доларів.
Ларрі Еллісон – це американський підприємець, засновник і голова корпорації Oracle. Вперше ім'я Еллісона з'явилося в рейтингу Forbes у 1986 році, тоді його статки оцінювалися в 185 млн доларів. У період піку вартості технологічних компаній перед крахом доткомів у 2000 році статки оцінювалися в 48 млрд доларів.
На вересень 2012 року статки оцінювалися в 44 млрд – третє місце в США. У 2024 році він випередив Біла Гейтса і Воррена Баффетта, і вийшов друге у світі, подолавши планку в 200 млрд доларів. Станом на липень 2025 року статки Ларрі Еллісона становили приблизно 262,2 млрд доларів.
